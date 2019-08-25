郭堅信「命運掌握在自己手中」 柯P：運氣是看天的！

2019-08-25 14:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對郭王若宣布參選2020大選，國民黨將開鍘一事。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪表示，鴻海集團創辦人郭台銘目前為止還沒有選或不選的打算，而郭台銘一直以來以「命運掌握在自己手中」為理念，至於國民黨要不要「換瑜」，是他們的家務事。

對此，台北市長柯文哲今早受訪被問及怎麼看郭辦說法，是否暗示郭台銘不會管國民黨嗎？柯笑說「我怎麼能替他解釋，不過這樣啦，一樣啦，成功三個條件，天份、運氣、努力，我們能控制的只有自己努力一項，天份跟運氣是看天的，這沒有辦法！」

至於3人會後，還有沒有時間可以正式坐下來聊一聊選舉相關議題？柯表示，很多事情順其自然就好，這就像化學反應，簡單說就是如果是該發生的就會發生，如果是不可行的，怎麼湊都不會發生，所以他覺得順其自然就好。

柯文哲還舉例日本創業者松下幸之助為例，強調「我們生產是要生產市場需要的東西，不是生產能生產的東西」，所以要努力思考看看能為台灣社會做什麼，這比較重要，要能夠符合台灣人民的需求。

聽到郭台銘下週將赴中東，柯則說，他倒覺得每天不是只有選舉，台灣的經濟還是要處理，特別中美貿易大戰，坦白講這該整備的還是整備，「我們自己看內部資料，其實這種中美大戰，台灣還是承受很大的壓力」，還是要自己找出路，能去國際上做連結也不是壞事。

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