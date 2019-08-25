「不是動用國家機器」 王瑞德槓韓粉洩告了這些人...

2019-08-25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕18歲蔡姓女學生上月前往響應罷韓的高雄廣德家香蕉煎餅店消費，未料與楊姓婦人在言語上一來一往，還被罵「去死」，事後臉書湧入不少負面留言，並在資深媒體人王瑞德協助下提告上百名韓粉。王瑞德今天中午在臉書貼出〈蟑螂永遠打不死，但是看到蟑螂就打死！〉透露，「被告們身份一一出爐」。

王瑞德在文中表示，上週起「被告們密集接到警察局製作筆錄傳票」，並稱「還有不怕死的繼續恐嚇丶侮辱，見一個告一個」，並預告至明年投票日止，他將「暫停出國」、「專心控告韓粉」。

王瑞德在文中指出，將針對「誣告本人違法的韓粉們，檢具不起訴書等資料」，另控「刑事誣告丶民事侵權」，並指其重點「是為了正義」。

王瑞德在文中「偷偷公佈」，「國民黨籍的議員也被我告了！」王除強調「不是動用國家機器，是我個人直接提告！」包括「刑事妨害名譽」、提高「民事訴訟求償金額」，也指「其追隨者發言公開辱罵本人者，也整整告了69人」。

王瑞德直言，最近接獲許多被告「透過各種管道向我求饒」，但高雄「有一位被告我一定吿到底，絕無和解可能！」

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