韓國瑜失禮再一發！應邀這場午宴誤將ACC說成AmCham

2019-08-25 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜21日受邀出席美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei,簡稱AmCham）午宴時，不僅以中英文夾雜的「晶晶體」發表演講，可能還犯了更失禮的錯誤，口誤將付他學費的美僑俱樂部（American Club Taipei，簡稱ACC）說成美國商會。

臉書專頁「麵攤大叔」指出，韓國瑜在演說時，一再提及自己大學時代，在美僑俱樂部擔任門口警衛，說他的大學生活費靠這樣打工來的，因此與美國商會結緣甚早、特別感謝美國商會。「我的tuition in the fee，大學生活費都是American Chamber pay me！」原應該是美僑俱樂部付給他生活費，韓國瑜卻口誤說成美國商會，讓「麵攤大叔」在文中直言：「大叔聽了，快要暈倒！」

麵攤大叔指出，邀請韓國瑜的美國商會，是台灣規模最大、最有影響力的外國人商會，慣例是會主動邀請台灣各主要政黨的總統候選人，透過餐會認識理念想法主張，如同面試般，決定未來在台的投資意向。

他說明，美國商會成立於1951年，是代表多間企業和貿易協會的美國遊說團體，目標是促進台灣商業環境更開放繁榮。美國商會每年都會出版年度「台灣白皮書」，向政府建言。例如，今年推出的《2019台灣白皮書》即建議，台灣可以改善資產管理、金融、能源、製藥醫材等四大議題。美國商會就是一個商業組織，不是吃飯喝酒餐飲娛樂社交的俱樂部。韓國瑜居然把美國商會和美僑俱樂部兩個不同組織，混為一談，以為是同一個，狂扯唬爛，台下都是尷尬的微笑。

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