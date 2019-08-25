代管碧玲爭取不分區與黨中央不同調？蔡：當時站在鼓勵立場

2019-08-25 12:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文10日赴高雄文武聖殿參拜時，代民進黨立委管碧玲宣布「爭取不分區立委」，但民進黨主席卓榮泰昨則於臉書發文稱，不分區立委提名目前尚未曾進行任何程序，被外界解讀「不同調」。蔡總統今表示，她當時發言是站在鼓勵的立場，至於不分區名單，會依照民進黨的機制來產生。

卓榮泰昨晚於臉書發文表示，民進黨不分區委員提名作業，預估9月中成立「不分區委員提名委員會」，目前尚未曾進行任何程序，亦無所謂規劃人選或預定名單；黨中央為示中立公正且尊重提名委員會，至今未與任何團體或個人進行接觸。

蔡總統今出席中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮，會後接受媒體訪問。蔡總統說，她已說明過，管碧玲有爭取不分區立委的想法，他們當然是站在鼓勵的立場。至於不分區名單，民進黨有自己的機制，會依照民進黨的機制來產生。她和卓榮泰隨時都會相互商量事情，溝通狀態很好，黨和競選團隊整合也很好。

此外，蔡總統上週於台中「辣台派」開講提及，台灣駐紐約辦事處是她在擔任行政院副院長時要求購置，但前總統陳水扁反駁，台灣駐紐約辦事處是2005年10月5日駐紐約大樓正式揭幕啟用時，當時蔡英文還是不分區立委，她就任副閣揆是在隔年的2006年1月25日。

蔡總統對此說，她長期在國安團隊時，不論在陸委會、還是擔任立委、行政院副院長。在國安團隊時，在紐約購置辦事處，所需所有資源和人員配置，她都是非常支持的。

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