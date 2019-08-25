蔡英文：韓還是高雄市長 市民有質疑必須回答

2019-08-25 11:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜近日發言屢失分，有媒體報導，韓將調整發言策略。蔡總統今對此說，她要提醒韓市長，他現在還是高雄市長，而且背負很多選民的期待，他必須專心在市政上，市民有質疑時，他也必須要回答。

蔡總統今出席中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮，會後接受媒體訪問。

針對媒體報導，韓調整發言策略，韓本人發言以總統蔡英文為主，其餘議題將由選辦及發言人出面回應，蔡總統表示，她不曉得這個策略是什麼，選舉時候選人會有不同策略。她倒是要提醒韓市長，他現在還是高雄市長，而且背負很多選民的期待，他必須專心在市政上，市民有質疑時，他也必須要回答。

此外，台灣民意基金會昨發表民調指出，2020總統大選若蔡、韓對決，蔡大勝韓17.4%，若加入台北市長柯文哲，蔡仍居於第一，不過台灣民意基金會董事長游盈隆認為，此結果並不是蔡表現好，而是韓、柯表現不佳。

對此，蔡總統開玩笑說，「那我民調不好的時候，就是說我運氣不好囉？」她表示，所有民調是在不同時間和不同思考情境做出來，我們都做參考。但從今年以來，民進黨政府在前幾年打下的基礎，政績都一一展現，加上內閣非常積極，整體施政一直往上走，民眾也都感受到施政成效，國家正在大步進步中，人民都覺得有感受，當然某種程度會反應在民調上。

此外，這份民調也做出「討厭度排行榜」，結果分別是韓國瑜第一、中國國家主席習近平第二、蔡英文第三。

蔡英文先是向媒體開玩笑說，「你們怎麼反面問問題呢？怎麼不問好感度呢？」她接著表示，在不同時間、不同思考下做的民調，總是有起起伏伏，就當參考用。

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