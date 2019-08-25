柯郭王何時再會？王金平：隨著因緣走

2019-08-25 11:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕前立法院長王金平今天上午參加南部供佛齋僧育僧護國祈福大法會，被媒體問到跟柯、郭何時會坐下來談？王金平表示，「我沒有做這樣的規劃」，別人是否有此規劃他不知道，強調「隨著因緣走」。

南部供佛齋僧育僧護國祈福大法會今天上午在高雄光德寺舉辦，王金平一大早即趕往會場祈福膜拜，媒體問及跟台北市長柯文哲、鴻海前董事長郭台銘之間的互動關係，究竟何時會坐下來談？王表示「有約定再說」、「我講過，隨著因緣走，能夠見面就見面，不能夠見面也就沒有見面」，他並補充說，「我沒有做這樣的規劃，那是不是另外有人做這樣的規劃，我不知道，所以我說隨因緣走，我不會去主動什麼」。

對於韓國瑜民調下滑，王金平說，這是局勢的變化，黨會去做因應，至於擔不擔心國民黨開除黨籍，王表示，「還沒到那個時機，所以我說順著因緣走，未來看怎樣發展再說」，會不會擔任國民黨選舉的「陸軍總司令」，王僅說，「每個人都有他扮演的角色，未來該怎麼扮演，再說了」。

王金平並在法會致詞時特地強調，香港反送中活動帶給香港非常不安定的局勢，連帶台灣也受到相當的影響，期待菩薩庇佑全世界領導人能起心動念，為整個世界和平來奉獻，不要為了一國之私之利，導致世界失序。

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