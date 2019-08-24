盧秀燕傍晚視察水情中心 議員批：颱風已經出海才去

2019-08-24 23:11

〔記者張軒哲／台中報導〕第11號颱風「白鹿」今日襲台，台中市政府水利局上午9時開設三級應變中心，市長盧秀燕緊盯天候狀況隨時應變，下午5時前往應變中心視察，掌握防災整備作業情形，確保應變機制運作。她送炸雞感謝水利局同仁不眠不休的辛勞，但市議員陳淑華指出，颱風下午16時10分就出海了，市長才去送炸雞。

依據中央氣象局資料，白鹿颱風13時從屏東滿州登陸，預估這次颱風暴風圈影響彰化以南，不會進入台中市，除和平區日雨量達大雨等級，其餘地區雨量預估在大雨以下，但仍有短時間強降雨發生機率，低窪地區應慎防積淹水狀況。

民進黨議員陳淑華表示，白鹿颱風昨天早已發佈海上及陸上颱風警報，事實上台中如果只有三級開設，災情也並不嚴重，但市長一整天都未出現，傍晚颱風都已出海了，市長才出現，並說這是關心颱風情況，是否也有點「反應太慢」？更何況如果是因為先前已被批評4天沒有公開行程，又要在傍晚才特別安排一個「關心災情」的行程，是否只是想要「交待」一下？

陳淑華說，其實原本新聞局說盧市長是為了人事案，所以刻意不公開行程，以免人事干涉，但也不禁讓人想問，只是一個小幅的局部人事調整，就連一般的防災行程都無法照正常的程序公開主持？到底是颱風災情重要？還是台中市府的小型人事地震重要？市民自有公斷。

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