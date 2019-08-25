台灣民眾黨徵選黨徽 財經女神轉貼這張圖評「喜歡」

2019-08-25 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨24日成立臉書官方社群，民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，臉書官方社群的首要任務，是公開徵選政黨形象視覺識別系統，含黨徽、黨旗等。對此，美女財經專家胡采蘋在臉書轉貼一張網友設計的圖片，說了2個字「喜歡」。

民眾黨籌備處發言人陳思宇說，8月6日向內政部遞件申請設立民眾黨，正待核可，一旦通過，將成立民眾黨的官方網站；她說，民眾黨臉書官方社群的首要任務，是公開徵選政黨形象視覺識別系統，含黨徽、黨旗等，收件截止日為9月1日，為廣徵創意，提供獎金激勵，是黨主席柯文哲自掏腰包50萬元，首獎一名30萬元，另4名入圍者各5萬元，由柯文哲的新書版稅支應。

對此，胡采蘋在臉書轉貼一張網友貼出的圖片，這名網友說，「TMD在徵商標了，請這位作者務必投稿」。圖片中可見，左上角寫著大大的「DIS柯VERY」，下方有一個資源回收標誌搭配「資源回收頻道」6字橫幅，疑似暗諷民眾黨是資源回收黨。

圖片右側還出現一隻獅子搭配「兒子：非洲沒有老虎唷！」的對白，狠酸柯文哲日前「獅子、老虎在非洲大陸都是共存的，只是獵捕不同動物而已」的說法。

對此，胡采蘋簡潔有力地留下2字評語「喜歡」。

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