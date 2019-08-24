被問韓國瑜因颱風留守高雄 陳其邁霸氣回4字

2019-08-24 18:53

［記者陳彥廷／屏東報導］白鹿颱風中心已經出海，預計深夜台灣就能脫離暴風圈，行政院副院長陳其邁今天穿著輕便雨衣就急著趕來登陸的恆春半島視察，面對媒體詢問高雄市長韓國瑜因為颱風而無法北上造勢選總統，陳其邁就直言，天經地義。

陳其邁今天下午與立委莊瑞雄先趕往恆春視察東門溪的整治工程以及東門滯洪地的工程進度，陳其邁穿著小飛俠雨衣就殺到第一線，直接冒雨接受訪問，不少民眾見狀都直呼「有夠接地氣」。

陳其邁指出，今天針對東門溪滯洪池和下游整治還沒有完成的部分，因為這些工程能有效解決恆春鎮內水排放，解決民眾水患非常重要，因為極端氣候常常強降雨造成淹水，提高防洪效率，作好周全準備來防範災害，也提醒民眾後續要注意大雨所可能造成的農損。

陳其邁隨後在立委周春米和莊瑞雄的陪同下，再往北趕赴佳冬鄉大武丁抽水站，由第七河川局長李宗恩簡報目前佳冬的排水狀況，以及高達6cms的抽水站。

李宗恩指出，大武丁的地勢低漥，遇雨就淹，經過整治並建設溝渠排放到抽水站前池後，就能經由大武丁抽水站將水完整抽出排放到林邊溪，加上集水前池還有全國首創的水上太陽能光電板，在這幾次颱風、大雨中，隨著水位高低安然度過，這幾年幾乎也不再有重大的淹水傳出。

陳其邁接受訪問時指出，佳冬鄉地勢低漥，像是羌園等地區，以往常常只要下雨就淹水，而有時問題其實是出在內水排洪來不及，今天來就是要了解問題，並視察這些對應措施是否能發揮功效，他也提醒，白鹿颱風在滿州鄉登陸，接下來會有強勁西南氣流，恐怕會為南高屏帶來強降雨，提醒山區、沿海低漥區、尤其土石流潛勢區的民眾小心注意。

陳其邁並表示，目前傳出因高屏溪攔河堰濁度高，導致取水量減，導致必須由南化水庫支援高雄市用水，他之後還會再前往大樹區視察自來水。

走上第一線，媒體也詢問高雄市長韓國瑜留在高雄有什麼看法，陳其邁直言，民眾有需要的時候，首長在家設法讓民眾安心，本來就是天經地義。

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