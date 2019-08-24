網友創「晶晶體」《心經》引廣大迴響 酸韓粉該日日背誦

2019-08-24 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出席美國商會，以一席「晶晶體」中英演說引發各界熱議，曾有網友以韓國瑜在公開場合背《心經》和上酒店「找小姐」一事嘲諷，現更有網友將佛教經典《般若波羅蜜多心經》改編成「晶晶體」，更以「我們一起上酒店念heart經」嘲諷韓國瑜近日糗事。

有網友在臉書公開社團「政大學生交流版」上貼出一篇文，表示要「一起上酒店念heart經」，先將《般若波羅蜜多心經》前段「觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。」等句，改編為「觀自在 pusa。Walk deep 般若 polo 蜜多時。照 see five 蘊皆 air。」其餘皆如晶晶體一般。

而《心經》最後段「揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶」看似並無對應英文單詞，該名網友便將其以「言白」方式呈現，寫道「J.D.J.D. POLO J.D. POLO SEN J.D. PU TI SA PO HER」。

此文一出，立刻引起社團內網友前來朝聖，紛紛留言表示「快要笑死了」，也有人誇他「天才」，且最後一句最好笑，還有網友諷刺問「這是韓教授開的《英語唬爛學》的畢業成果發表嗎？」更有網友要求「韓粉應日日背誦」。

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