徐永明喊話卓榮泰隨時可談 提醒陳雨凡勿一廂情願

2019-08-24 14:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對下屆立委選舉，台北市第7選區（信義、南松山），民進黨提名台北市議員許淑華，時代力量提名律師陳雨凡，勢必分裂泛綠選票，對此，時力主席徐永明今天向民進黨主席卓榮泰溫情喊話，強調他準備好了，隨時等卓主席安排見面來談，但同時，他提醒提出由民調高的人出來選之說的陳雨凡，不要太一廂情願，因為民進黨中央尚無明確回應。

時力在彰化縣唯一一席縣議員吳韋達，今天舉辦服務處喬遷之喜，新址在彰化市長安街76巷7-2號2樓，即彰化火車站摩斯漢堡巷子旁、愛治文具房2樓，新址啟動宣告時力彰化縣黨部成軍，包括徐永明、黨籍立委黃國昌、時力高雄市立委參選人陳惠敏等人，還有不少支持者到場見證時力從無到有，在彰化的蛻變。

徐永明被媒體問及時力與民進黨明年總統和立委大選雙方協調進度，徐永明對此表示，跟民進黨協商「我準備好了！」隨時希望能繼續進行，不過，民進黨到現在都還沒有回應，他一方面等待一方面也期待大家趕快來談。

話峰一轉，徐永明說，他知道各地方黨部的焦慮和期待，中央黨部也會全力以赴，盼藉此機會呼籲卓主席，「我準備好了，也隨時等卓主席的安排，我們可以趕快見面來談。」

徐永明強調，時力立場完全開放，接下來跟其他政黨的對話和會面的安排，下週陸續展開，希望集結台灣本土的勢力。

他強調，政黨會面對象沒有國民黨，他也認為柯文哲籌組的台灣民眾黨目前在立法院沒有任何席次，如政壇「嬰兒」，時力已是會走路的小孩，在立法院會跑得比只會爬的民眾黨快也穩健，他不擔心時力被民眾黨取代。

針對陳雨凡提出希望跟許淑華比民調，由民調高出征參選，徐永明則指出，中央要考量的是全體，候選人的意見會考量進行，不過他提醒候選人不要太一廂情願。

會中，徐永明賦予吳韋達任務，希望明年大選，時力在彰化縣政黨選票至少超過10%，時力未來在彰化、台中等中部縣市提名更多議員參選人。

吳韋達評估，彰化縣要拿下10%的政黨票，初估7萬多票，他們計畫在各個選區舉辦座談和廣為掃街，宣傳他擔任議員交出的成績單和時力是新世代力量的理念，爭取民眾支持。

活動壓軸，徐永明贈送時力燈籠給吳韋達，象徵點亮光明，更為目前黨內外的紛擾帶來新希望，將紛擾化作前進的力量。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法