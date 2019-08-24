名嘴爆當郭競選總幹事 柯：不是願不願意，是像嗎？

2019-08-24 12:38

〔記者陳璟民／台北報導〕有名嘴爆料2020年總統大選「郭柯王」角色分工，台北市長柯文哲將任鴻海集團創辦人郭台銘拚總統的競選總幹事，對此，柯文哲今早在媒體聯訪時說，這很可怕，常常報派我的工作，我要去當選舉總幹事喔！這不是願意不願意，是像嗎、像嗎？

媒體連連追問，柯在三方結盟的角色，若他當總幹事，郭、王才不會擔心他要選副手或有其他可能性發生，若柯無角色不是很奇怪，到底要扮演哪樣的角色？

柯先是說「理念結合啊，對不對」，後又說他的角色「就是社會賢達、批評的角色，做一個社會評論員的角色」，看看啦，看看啦，總是時間還在進行嘛。

媒體追問，是否透過親民黨的關係，由親民黨推薦郭台銘（選總統）？柯稱，突然想到很久沒有去找老宋（親民黨主席宋楚瑜），應該找個時間去拜訪。

對於2020年總統大選，講贏的策略，是不是柯去選的贏面比較大？柯回應，選舉是個專業，他在去年選舉發現還是要搞噱頭、策略、聲量、作秀等，可是跟執政是兩回事，他覺得台灣還不是很成熟的民主國家，選戰當中的選舉的技術占很大的成份，這一直是他很討厭的東西。

媒體詢問柯文哲參選總統的關鍵是蔡英文總統交不交出考卷？柯說，「我個人是很不想選」，非常清楚市政優先，市政做完了，還有時間才去處理其他事，就算到全台各地去看，也是用市政角度去看，「如果可以的話，認真的把台北市長任期做完是上策」；至於蔡的成績單是不是死當？柯說「她還沒有交卷」。

柯文哲表示，選舉要花時間，2018年選到差點掛掉，發現說他就很認真做，剩下15天出去選，光是市場、夜市繞一圈及里長拜訪一輪，那要多久時間？問題是台灣的選舉就是這樣，你跟他握過手，他就比較有機會投給你，還有一點，選前兩週他從螢幕上完全消失，沒有募錢去買廣告、節目露出，所以選情還是有差啦。

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