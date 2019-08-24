諷習近平神經病？ 柯：不要害我、北京要嚴肅考慮香港問題

2019-08-24 11:47

〔記者陳璟民／台北報導〕香港人民「反送中」運動延燒，台北市長柯文哲預言10月1日會悲劇收場，其「如果你隔壁住了一個神經病…」等語，疑似暗指中國國家主席習近平，他受訪時說「你不要害我，這要嚴肅一點」，認為北京政府要嚴肅考慮香港問題，不要說是CIA、港獨台獨合流，若非有民怨，不會單單為了一條法律條文，百萬人上街頭，這表示民怨很深，中共要面對事實，思考1997年到現在才22年，為何香港民怨這麼深。

柯文哲今早在花博爭艷館就業推廣活動場合媒體聯訪時表示，昨天遇到教授明居正，講到台灣過去30年民主發展經驗，可以給大陸參考，「你不鎮壓，會一直出現抗議，你一鎮壓，就變六四事件」，能不能釜底抽薪解決香港人民的不滿，這才是要去處理的。

媒體問柯要怎樣不惹到神經病？柯說，鐵窗、鐵門要做好啊，跟警察局的連繫（警民連線系統）要裝好，家裡該有的防備要做好，老實講，強大的台灣很重要，台灣如果太虛弱，北京處理香港會更沒有顧忌。

媒體追問，柯預料會悲劇收場？柯文哲表示，民主國家會有主流民意在處理，極權國家常常是取決一人的一念之間，建議北京政府好好思考，他如果可以跟習近平講話的話，應該是這樣，當年六四事件在過程當中，為什麼會做出那個決定（鎮壓），那個決定好不好，如果重來一遍，應該怎麼處理？把故事再複習一遍，想想看若要處理香港，如何不要重蹈六四悲劇，有沒有比較好的處理方式。

柯說，有人說讀歷史沒有用，都在重蹈覆轍，不過他常常讀歷史，思考如果可以重來一遍，怎樣做會比較好，這是很好的自我反省的功夫。

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