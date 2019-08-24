郭柯王同框傳結盟 王金平：個人的想像、八字還沒兩撇

2019-08-24 11:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前立法院長王金平昨與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲同台合體，被外界聯想3人結盟，王今平今天上午出席仙佛寺台中道場活動表示，「都是個人的想像」、「結盟的事情也沒有真正大家坐下來談」目前只有雙邊兩個人談，要結盟就是要3者一起三邊會談「八字還沒有兩撇、言之過早！」

外傳郭台銘邀王金平擔任競總主委或榮譽主委，王金平表示「還沒有到這個地步，八字還沒有兩撇，所以言之過早」

至於是否郭柯王結盟，王金平回應，如果有這個目標就要多邊（3人）一起談，但目前為止沒有多邊談，強調，3人同框是他與郭受邀參加的八二三紀念活動，「僅止於此，其他都是個人的想像！」

王金平昨天被問及何時郭、柯見面，他說與郭「隨時可約」，對柯則是「沒事不必再約」，後來臉書回應網友「與柯文哲不熟」，他今天則說「熟啊！怎麼不熟？」但程度不一樣，幾十年的老友，跟幾年偶然能夠碰上一次的，熟度不太一樣。王金平說，柯市政太忙「但要見面也很簡單，約一約一兩天內就有見面的場合」。

對於韓粉現在喊要開除王、郭的國民黨籍，王金平回應「我們有什麼要被開除的」，那是黨中央的事，也不必去計較，還沒有發生的事情也不必多想像。（11:20更新）

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