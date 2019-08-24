澎湖停班課僅三級開設 蘇揆call縣長竟被轉語音信箱

2019-08-24 09:20

〔記者陳薏云／新北報導〕輕颱白鹿逼近，宜花東地區雨勢越來越大，預計中午之後至下午間颱風中心從台東至恆春半島間登陸的機率較大，中央災害應變中心今上午8時舉行第四次工作會報，行政院長蘇貞昌前往視察，於會後突襲有開設應變中心的縣市，其中高雄市長韓國瑜一度表示在開會，蘇貞昌略有不悅表示「告訴他院長要跟他講電話」，等待兩分鐘後雙方才視訊通話。隨後蘇貞昌準備與澎湖縣長通話時，電話卻被轉到語音信箱。

根據中央災害應變中心統計，全台目前災情共有18件 ，台南市10件、台東縣8件，多為路樹倒塌、招牌掉落，無人傷亡。其餘並無災情傳出。

由於目前除蘭嶼外各地風雨還不明顯，蘇貞昌於會後裁示時突發奇想，表示要跟開設一級應變中心的縣市進行通話，首先撥打電話給屏東縣長潘孟安，進行簡要的關心、打氣後掛斷電話。

蘇揆坐鎮防颱 因高市府一句話怒了

隨後蘇貞昌表示要打給高雄市長韓國瑜，但電話撥過去後，市長幕僚回應「市長在開會」，蘇貞昌得知後面露不悅，表示「在開會？你告訴他院長要跟他講電話」，隨後視訊通話才接通，雙方簡短寒暄後，蘇貞昌開始問起高雄市的整備狀態，韓國瑜掛擔保表示目前都照SOP，各區各局處都做好準備。

蘇貞昌再問起偏鄉地區相關撤離問題，表示國軍都可以隨時支援，韓國瑜則表示已經與國軍聯繫，「請院長不用擔心。」

蘇貞昌與韓國瑜通話完畢後，接續與台南市、台東縣、花蓮縣的應變中心通話，皆表示關心以及提醒相關整備行動。

隨後蘇貞昌準備與澎湖縣長通話時，電話卻轉語音信箱，對此消防署表示澎湖縣目前是三級開設，所以縣市首長並未進駐，讓蘇揆質疑「澎湖縣都停班課了，怎麼會只有三級開設？」

對此蘇貞昌指示，各縣市開設標準等級應該明確規定，另外視訊的連接也要更快速，並建立各縣市首長的相關電話簿，讓中央與地方通話有效率，「要有即撥即通的系統」。

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