反送中》柯P預言：悲劇收場 時間在10月1日前

2019-08-23 23:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕香港延燒超過兩個月的反送中抗爭，兩岸立場總是保持模糊曖昧的台北市長柯文哲，在今晚播出電視專訪對香港反送中做出回應，柯認為，他估計會悲劇收場、有不好的事情，時間發生在10月1日以前，他勸中國領導人習近平退一步就好。

柯文哲22日接受壹電視「十點上新聞」節目主持人陳雅琳專訪，今晚播出。主持人問對香港反送中的態度，柯文哲說，他是支持的，但不用在言語上面講一大堆，台灣要什麼他很清楚，而香港現在很麻煩，因為中國大陸打算用上海、深圳取代，他預言香港很快就會一國一制。

柯文哲打趣地說，如果你隔壁住了一個神經病，每天都在大吼大叫說你家財產都是他的，那你是跑去他家門口對他嗆說這產權明明是我的、去跟他打成一團，還是把鐵窗鐵門裝一裝，還是好好做自己的事？

柯文哲強調，他是一個務實的人，也清楚台灣台灣要什麼、要準備什麼，雖然他平常喜歡亂講話，但兩岸議題都照稿念。他也勸告北京政府，要聰明一點，「他（指北京當局）做不做都不對，不管就繼續亂下去、一管就變六四」，他衷心建議好好學習前總統蔣經國。

主持人問，習近平變成習皇帝，如何會學習民主？柯文哲諷刺說，習近平把任期取消，他心裡就在偷笑，2000年前秦始皇就做了，但人不要以為自己會長生不老。他說，台灣自由民主給中國一個啟示，30年民主經驗可以給中國大陸很大的參考。

被問若北京政府強硬鎮壓香港怎麼辦？柯文哲說，他估計會悲劇收場、有不好的事情，時間在10月1日以前，悲劇收場，因為他（指中國）不讓、他（指香港）也不讓他，唯一就是習近平退一步就好，政治還是一念之間。

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