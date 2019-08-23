年改釋憲案 大法官不同意見：「政府不願再花那麼多錢照顧軍公教！」

2019-08-23 23:06

〔記者陳慰慈、楊國文／台北報導〕大法官今對軍公教年改釋憲做出釋字781、782、783號解釋文，釋憲結果也公布了大法官偕同意見書與不同意見書，在不同意見書中，大法官湯德宗認為，年改的真正動機應是政府不願意再花這麼多錢來照顧（養老）軍公教退休人員！

湯德宗在不同意見意見書中指出，各種數據顯示我國國家財務狀況良好，軍公教人員的退撫支出僅佔政府歲出的7%左右，近年來國內稅收皆處於「超收」狀態；且「基金即將破產」並不等於「國家（國庫）即將破產」，年改的真正動機應是「政府不願意再花這麼多錢來照顧（養老）軍公教退休人員！」認為政府喊窮的同時，卻又提出許多增加財政負擔的「未來計畫」，如：一大堆的「蚊子建設」、8年8800億的前瞻計畫」。甚至大量舉借，包括：產業創新條例「租稅減免」條款再延10年、加碼「減稅項目」、股利所得稅停徵（等同富人減稅）等，「其實，公共支出所涉及的各種舞弊與浪費，才是造成國家財政危機的罪魁禍首。」

大法官黃璽君則在不同意見意見書中說，對已退伍除役軍職人員而言，已完成提供服務而退伍除役，其依退伍除役時規定所得退除給與為生活規劃，但卻因年改後溯及規定而減少其每月所得後，難以另為生活規劃，對屆齡退休者尤其明顯，此過度侵害退休者之信賴保護及法安定性。而政府將隨時變更退休給與，嚴重影響政府誠信，除已退休者外，在職者亦慮及將來退伍除役之保障不足，可能提前退伍除役，領取一次退伍金，以防日後政府變更規定，其衝擊非小，不可不慎。

大法官吳陳鐶在不同意見意見書強調，為使公務人員職業生涯具吸引力，以吸納優秀人才進入公務體系，並確保公務人員執行職務中立性，給予公務人員之退休所得替代率較私部門人員高，並非不合理。

大法官林俊益在不同意見意見書直言，「既然是政府答應要給與軍公教人員的財產，當然是軍公教人員的財產」，調降退撫此部份費用本息，性質上如同國家對人民財產的徵收，年改3件解釋案，竟誤認為政府依比率提撥的費用本息，仍是政府的財產，再採寬鬆的標準，予以審查，這樣審查的方法是有問題的！他認為，「年金改革，勢在必行，但無論如何，年金改革的手段和方法，應該可以再貼心一些！細心一些！」

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