「823年改最終戰！」 馬英九世代大法官畫下句點

2019-08-23 22:47

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官23日做出軍公教年改釋憲案，宣告年改條例「多數合憲」、「部分違憲」，結束了「世紀大案」，也正式替前總統馬英九所提名的絕對多數大法官世代畫下句點，明天起，15位大法官終於可「放暑假」，出國考察1個月，其中4位將於9月30日卸任，10月1日起，總統蔡英文提名的大法官將達11位，佔絕對多數，負起釋憲良窳與成敗的完全責任。

現任大法官中，屬於馬英九提名的共有8名，分別為陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗、蔡明誠、吳陳鐶、林俊益、黃虹霞，前4位將於9月30日任滿8年，依法應卸任，繼任者為司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院院長楊惠欽，均為蔡英文提名、立法院同意，定10月1日上任。

換言之，本次823軍公教最終戰，8位馬世代大法官仍佔絕對多數，不過，宣告違憲要達3分之2，就算8位全投違憲票，仍需2位蔡世代的大法官支持，因此，從釋憲結果看來，大法官審查年改條例不分顏色，解釋文應屬公允。而從10月起，蔡世代大法官佔11位，超過3分之2的違憲解釋門檻，可全權主導釋憲方向，接下來處理的大案為「黨產條例釋憲案」。

而以往大法官的暑假都在8月中旬，本次為了年改釋憲案，不但特別排入優先審查議程，從受理到完成解釋僅花1年多，堪稱有史以來最快的解釋文，還把暑假往後推延1個星期，天天加班「逐字逐句逐條」審查，可見其重視程度，戮力從公，用心終結最後一役。

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