「八二三」比照「二二八」放假一天？「雙英」總統看法不同

2019-08-23 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕前總統馬英九今天率「大九學堂」同學在太武山健行，途中巧遇總統蔡英文車隊，雙方一個高來、一個高去，短暫的「雙英會」氣氛愉快，他還向媒體自曝碰到蔡總統；針對有金門在地鄉親建議，「八二三」比照「二二八」成為國定假日放假一天；小英總統說，要再回去研究看看，馬英九說，紀念而不放假應該是比較好的作法。

蔡英文、馬英九今天先後前往金門太武山公墓向陣亡將士致敬，比較晚到的馬英九接受媒體的訪問，題目幾乎與稍早採訪小英總統雷同。

訪問快結束，馬英九問在場媒體「你們都不知道我們剛剛碰到蔡總統了」，有人問他「有什麼火花嗎？」，他打趣說，「當然沒有打起來啊！」，馬英九說，大家都很歡迎蔡總統來，覺得蔡總統很關心國軍，但如果也能重視國軍保衛中華民國的歷史，這會使她得到更多的尊敬。

被媒體問及，「八二三」是否能比照「二二八」放假一天？馬英九說，國定假日共有好幾十個日子，目前的做法，其實很早以來就這樣子，就是紀念但是不放假，且有好多個節日都是，否則一放假的話，茲事體大，牽涉到我們的股市，其實還有勞工各種人員的休假，因此紀念而不放假應該是比較好的作法。

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