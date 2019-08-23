韓國瑜稱被裝追蹤器 陳其邁：這麼重的指控沒證據 就是抹黑

2019-08-23 21:36

〔記者王憶紅／台北報導〕針對國民黨總統候選人韓國瑜車子被放追蹤器一事，行政院副院長陳其邁說，韓國瑜是總統候選人，不是網路鄉民、酸民，不是講講就算了，這麼重的指控，要提出證據，沒有證據，就是抹黑，「我希望我是選舉抹黑受害的最後一個」。

陳其邁今天出席5G的未來世界時，對於韓國瑜車子被裝追蹤器一事，在長嘆一口氣之後說，「選舉我是過來人，也是受害者」，去年高雄市長選舉的第一場證件發表會時，韓國瑜陣營說他戴耳機，後來證明是子虛烏有，但同天在PTT上有100多篇文章攻擊他，都是網軍有系統在執行，後來在政見發表會也出現「護唇膏」事件，也證明是子虛烏有，直到選舉前一天，韓國瑜陣營還說他要提告酒駕（韓國瑜），害對方家破人亡的事情，這些都是假的事情，都是用自己抹黑自己，再嫁禍他人，都是選舉奧步。

陳其邁說，韓市長的車子被加裝追蹤事的指控，他是總統候選人，不是網路鄉民、酸民，不是講講就算了，這麼重的指控要提出證據，這麼大的指控，沒有證據，就是抹黑。

陳其邁說，「我希望我是選舉抹黑後害的最後一個」，不要總統大選時，還用抹黑、造謠、低格調的選舉方式，這樣不好，選民會有智慧做決定。

針對白鹿颱風，韓國瑜有別以往，立即取消造勢活動，被問是否是聽了陳其邁的建議？陳其邁說，白鹿從南台灣進來，不單是韓市長，希望南部所有縣市長都繃緊神經、上緊發條，因為颱風過後的西南氣流，將會帶來強降雨，尤其是山區可能會有土石流，不種程度的傷害，多一分準備，少一分傷害，不僅是行政院以及各地方政府都堅守工作崗位。

白鹿颱風來襲，韓國瑜取消週六、日行程，陳其邁說，這是韓國瑜應該要做的事情，重大災害來，市長留在自己的工作崗位，人民找得到市長是天經地義的事情。至於電視台記者問，颱風來襲，高雄災情嚴重，是不是連上天都卡韓國瑜？陳其邁對記者說，你要問上天啊！

對於潘恒旭財產申報沒看到「旭創意」一事，陳其邁說，行政院工作非常忙，還沒時間去了解，但財產公開透明，接受是陽光政治最重要的一環，也是邁向民住政治關鍵的做法。

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