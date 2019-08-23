自PO與館長「燃燒脂肪」 鄭文燦：還好我沒使出九陰白骨爪！

2019-08-23 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長林右昌日前被「出賣」PO出年輕照，引發政壇人物「跟風」狂PO舊照。被網友笑稱較年輕時更有「福氣」的林右昌也表示，要跟屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦組成「民進黨減肥營」。對此，鄭文燦今（23日）晚在臉書PO出與館長陳之漢一起健身的合照，引起不少網友驚呼。

鄭文燦今日在臉書PO出4張在館長的健身房「成吉思汗」運動的照片。只見館長當起了鄭文燦的貼身指導教練，教鄭文燦深蹲、拳擊；而「成吉思汗」健身房官方Instagram帳號，稍早也釋出鄭文燦「深蹲」、「臥推」、「硬舉」等畫面，只見鄭文燦在館長的教學下，看起來得心應手。

鄭文燦臉書表示，「燃燒脂肪，館長親自出馬！」並搭上年輕人時事表示「還好我沒使出九陰白骨爪」！在貼文下方，鄭文燦也標記了潘孟安與林右昌，要他們一起「動起來」。對此，潘孟安在臉書下方回應「我要先忙防颱，運動之後再約！」、林右昌則回應「8/27晚上八點基隆東岸空中跑道，我準備好了！文燦要一起來嗎」？三人互動，讓網友大呼有趣。

「九陰白骨爪」事件，為上月底一名網紅「吃屎哥」親自前往成吉思汗健身房指名單挑館長。兩人在比賽過程中，吃屎哥大吼一聲「九陰白骨爪」，同時右臂連劃兩個圈子，準備擊向館長，不過卻遭館長一腳重重踢在身上。看過影片的網友都笑稱「九陰白骨爪」被「斷招」了。

網友惡搞吃屎哥「九陰白骨爪」

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