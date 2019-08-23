郭台銘臉書強調823意義在反併吞 拒選舉消費

2019-08-23 22:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘傍晚發臉書，表示今天出席「八二三61週年音樂饗宴」，媒體大量關注他和柯市長、王院長，有些模糊了焦點，因此向所有參與紀念活動的來賓和老兵將士們致歉，希望所有同胞能回憶起823的歷史，正視823對中華民國的意義是用生命捍衛「反併吞」，不讓部分政客把「反併吞」拿來當成選舉消費。

郭台銘寫道，他是22期預官，在金門的空軍高炮服役，當時在823之後經歷「單打雙不打」的日子，官兵們都學會了聽砲轟炸的落點，若來不及跑，躲在先前的砲點相對安全，但只要感受過砲彈從腦袋上飛過，一輩子都會記住，當兵不是做做伏地挺身的營隊活動，戰爭的殘酷也不是用嘴巴就能逞強應付。

郭台銘表示，62年前的「823砲戰」，先烈們在金門煙灰與血紅晚霞交織的天空下犧牲了自己的生命，捍衛了中華民國，保護了台灣，換來了台灣經濟起飛、走向繁榮的基礎。823的勝利讓中華民國成為自由民主的堡壘、燈塔，中華民國的定義有其歷史的傳承與內涵，不容改變。

郭台銘表示，823戰役不是為了保衛哪個黨而戰。在大家共同的記憶裡，在前線，我們知道一起守護的是「中華民國」、守護的是我們共同的家園，在此向獻出寶貴生命的先賢先烈致敬，也向第一線的國軍致敬。

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