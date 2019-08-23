蕭美琴防颱預警這樣寫 網友讚「很接地air」

2019-08-23 22:37

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨總統參選人韓國瑜21日受邀出席美國商會午餐會，進行專題演講，過程不斷「中英參雜」，讓不少網友留言大酸「英文真的Pretty Good」。宣布再拚連任的民進黨籍花蓮區立委蕭美琴，今在臉書粉專貼出防颱預警，使用網友稱的韓式「新英文風潮」，寫道「Bikhim提醒everyone做好防颱準備……以免danger。」貼文一出立刻吸引網友目光，讚譽她「很接地air」。

蕭美琴臉書寫道，「最近興起一股新英文的風潮，美琴也來提醒大家要留意防颱！」，「氣象局已發布sea警，輕度typhoon「白鹿」目前在台灣southeast海面，向northwest移動。」「Bikhim提醒everyone做好防颱準備，隨時注意天氣警報訊息，非必要don't前往山區、河邊及海邊活動，以免danger。」

粉專貼文一出，立刻引起網友分享轉貼，有人先是留言「委員thank你，真是very貼heart」，想不到小編還立刻回復「謝謝 for your 誇獎」，讓網友相當開心。

短短不到1小時，留言數瞬間大增，掀起中英夾雜對話風潮，還說「委員走在fashion 的top」、「我very like蕭委員」等，更有民眾寫道「想不到平常看蕭委員都是嚴肅問政，也有輕鬆可愛一面！」

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