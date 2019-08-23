軍公教年改釋憲出爐 國民黨高市立委參選人批打假球

2019-08-23 21:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕司法院大法官今下午公布軍公教年改釋憲案結果，宣布「部分違憲」；國民黨高雄市立委參選人認為釋憲解釋並非真正翻盤，根本只是打假球，呼籲民眾支持國民黨國會過半，才有機會協助軍公教捍衛權益。

國民黨高市區域立委參選人今天首度合體，包括一選區王齡嬌、二選區黃韻涵、三選區黃昭順、四選區徐慶煌、五選區黃柏霖、六選區陳美雅（助理代替）、七選區李雅靜、八選區陳麗娜，一同站出來聲援軍公教朋友。

黃昭順說，軍公教關心的是「是否違反法律不溯及既往、信賴保護及比例原則」、「是否侵害財產權、人民生存權、服公職權、工作權、平等權」，但根據今日大法官釋憲解釋中，讓人民再次失望，只在平等權當中給予少許平反。

她強調，政府不能失信於民，年輕時簽訂的契約，在年老時卻要單方面毀約。

陳麗娜認為，這次大法官釋憲解釋並非真正翻盤，除平等權之外，其他沒有做出平反的結果。

立委參選人表示，軍公教退休權益是當時政府給出的承諾，政府應該重新從稅制與費制檢討，不只檢討財政紀律及運作，更重要的是政府資金要能夠自給自足，這才是永續經營的根本；最後所有立委參選人共同喊出「國民黨國會過半、台灣撥亂反正」的口號，在明年力拚國會過半，為大家爭取應有的權益。

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