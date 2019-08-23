林智堅秀與AIT處長合照 網狂讚：這才是真合影

2019-08-23 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前訪問高雄並拜訪高雄市政府，並發文分享與高雄市長韓國瑜合照，但合照中處長卻背對著韓國瑜，讓不少網友笑嘆「肢體語言說明了一切」，而新竹市市長林智堅昨（22）日也在臉書秀出和酈英傑的合照，合影中動作相當和諧，讓許多網友誇讚：這才叫做合照，反觀...

林智堅在臉書上發文表示，因為受到美國在台協會（AIT）酈英傑處長的邀請，來到AIT的新館參觀，並進行交流，並表示自己請酈英傑引薦更多美商投資台灣、來新竹設廠，他也PO出和酈英傑的合照，可以看到畫面中兩人西裝鼻挺，雙手一起抱在胸前，臉上笑容相當燦爛，而共同拿著類似徽章的物品時，畫面同樣相當和諧。

許多網友看了紛紛留言誇讚，表示「這才是真合影！」、「處長的身體真的很誠實」、「處長笑得如此燦爛、合照如此和諧、互動如此自然～對照組是誰就不多說了」、「覺得很棒之外，還覺得很帥，反觀我們高雄」、「穿西裝本來就是基本禮貌，帥」、「有些人不喜歡穿西裝，不喜歡打領帶，喜歡捲起袖子，又不知在做什麼？」、「市長你這樣韓導情何以堪？」。

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