年改部分違憲 藍委轟：證明民進黨毀憲亂政

2019-08-23 18:59

〔記者陳昀／台北報導〕在野立委去年聲請軍、公、教3起年改釋憲案，大法官解釋今天公布，宣告大部分合憲，但有部分違憲；國民黨立委痛批，這證明民進黨毀憲亂政，但對於僅「再任私校停領退休俸」部分違憲仍感失望。

國民黨立委呂玉玲指出，軍公教多年來恪守本分、善盡職責，這些退休所得都是於法有據，不是軍公教偷肥自盜，但這次退撫制度的修改參雜太多意識形態、政治操作，不僅對延續基金毫無幫助，修法也欠缺專業水準，更傷害軍公教人員士氣及權益。

呂玉玲認為，大法官釋憲宣告修法違憲，證明民進黨毀憲亂政，「我們的努力有了一小步的勝利」，但真正的勝利是在明年的選舉，贏下總統及立法院，只有國民黨在總統及立法院的雙雙勝利，才是真正的勝利。

國民黨立委李彥秀批評，從林萬億主導的年金改革委員會開始，就對軍公教有強烈敵意，進立院挾立委人數優勢強行通過，現在就連憲政秩序最後一道防線的大法官都屈服於總統意志，拋棄專業考量，僅退休軍公教再任私校停領退休俸部分違憲是少數的亮點。

李彥秀批評，回顧民進黨過去執政，操作世代對立、操作職業別對立，躁進的年改就是以選票為優先考量，而不是謀求國家安定與各式年金制度的永續經營，但只會操作族群對立的政黨勢必被淘汰，中華民國是國家體制認同的最大公約數，中華民國憲法也不容許恣意踐踏。

國民黨立委陳宜民批評，政府代表提出「軍公教的年金比較優渥」、「不改革財政會破產」等似是而非的理由仍令人失望，根據銓敘部計算，修法後30年退撫基金賸餘達5183億元，與砍年改時候國防部的財務評估報告所言1233億元相差逾4倍，根本沒有所謂破產問題，而且比較勞保、公保，公教人雃的保費是勞工的4倍以上。

陳宜民表示，顯然政府一開始引用了國防部錯誤的精算報告，做出錯誤的結論，軍公教年改案本來就不需要做，不做也不會破產，蔡英文只是想砍全國辛苦公教朋友的血汗錢，而且大刀之後，居然還變成他的政績，根本莫名其妙。

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