選舉起跑後 黃偉哲：拒絕候選人借用校園場地

2019-08-23 20:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲今天在市議會宣示，為讓校園維持中立性，選舉正式起跑後，無論是不是政治性活動，任何候選人借用校園場地，市府都不會同意。

台南市議會今天臨時會進行最後一天議程，針對日前立委林俊憲在日新國小舉辦課綱座談會，今天在議會引起不同黨派議員針鋒相對，國民黨議員質疑政治介入校園，民進黨議員則認為課綱座談會在校園舉辦有何問題？雙方為此爭議不休。

黃偉哲今天在議會答詢表示，108年課綱是大家都關心的議題，會請教育局研議擴大舉辦說明會，讓更多家長了解；針對場地租借的問題，市府對於所有非政治性的活動原本就訂有場地借用辦法，未來執行會更加嚴謹，公文程序也會更加完備。

教育局說明，此案是立委林俊憲主動向教育部申請辦理新課綱家長宣導活動，並請國教署函轉該局協助轉知相關地區學校，其中沒有任何政治考量，也非政治性集會活動；據了解，此類活動在其他縣市，也另有立委柯志恩、蕭美琴申請辦理，並無特定政黨酬庸行政資源輔選之虞。

此外，日新國小借用場地是依據「台南市各級學校校園場地使用管理辦法」辦理，民眾原本就可依此辦法借用學校場地，過去也有市議員依法借用的往例，不必過多聯想，且本次活動為教育議題宣導，與選舉無關。

教育局強調，宣導重大教育政策是政府的職責，希望各界以學生權益為依歸，勿用有色眼光看待，教育局也會敦促各級教育機關依法行政，嚴守中立。

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