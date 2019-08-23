韓與外賓互動頻惹議！外交官：遲到或中英參雜演講太失禮

2019-08-23 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前出席美國商會餐會，上台演說卻不斷以中英文參雜陳述講稿內容，遭網友酸爆，昨（22日）天多名日本議員率團赴高雄市拜會韓國瑜，但他竟遲到近半小時讓對方乾等，行為遭網友批評太失禮。青年外交官劉仕傑昨日發文談外交禮儀，內容疑針對韓國瑜近日爭議有感，指「外交禮儀是件重要的事，我一直提醒自己要持續虛心學習，不能約會遲到或演講時中英文參雜」。

劉仕傑22日在臉書分享一張美國在台協會（AIT）人員，拿著香拜拜普度的照片。他表示，「今年農曆年時他們拍了一支蜂蜜檸檬的歌曲影片。如果是台灣，一定會想到諸如包括什麼行政中立、不要介入他國內政等理由，把這個影片案子打消。但他們還是拍了」。

劉仕傑說，中元普度照片對他的重點是，一個美國駐台大使，願意拿起香，表達對他所派駐國家在地風土民情的尊重及重視。他說，在外交上，他們的訓練就是要完全尊重對方的宗教信仰，不能失禮。「帶外賓去看宮廟時，外賓想嘗試擲茭，我們會讓他們試，但我們不會勉強他們，更不會叫他們拿香，除非他們主動志願」。

「這麼多AIT館員拿起香，這個舉動的確讓許多台灣人感到窩心。」劉仕傑表示「外交禮儀是件重要的事，我一直提醒自己要持續虛心學習，不能約會遲到或演講時中英文參雜」。

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