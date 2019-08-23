財產申報》「大學姐」林筱淇擁3輛跑車 牙醫夫身分曝光

2019-08-23 16:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕有「大學姐」稱號的台中市觀光旅遊局長林筱淇曾透露自己的另一半是台中開業醫師，而監察院今出刊的「廉政專刊」讓她的丈夫身分曝光，原來是台中知名牙醫施秉毅，夫妻名下共汽車4輛，其中有3輛愛快羅密歐（Alfa Romeo）跑車。

林筱淇與施秉毅名下有土地2筆、建物2筆、存款151萬9854元，還有總值67萬元的3支手錶，另背負房貸667萬9781元，並未申報有價證券。

此外，施秉毅還申報投資威劼科技有限公司350萬元、安珀創意整合行銷有限公司250萬元，備註欄也註明施秉毅個人獨資開設傑仕牙醫診所，機材設備購置金額250萬元。

事實上，施秉毅曾接受汽車媒體專訪，他的牙醫診所裡的有「愛快車模博物館」，總共有將近2200輛愛快羅密歐各式車款模型，他也曾是台灣愛快羅密歐俱樂部會長。

曾任電視台主播的新竹縣文化局長李猶龍與他的妻子、前主播蔡沁瑜兩人共申報土地2筆、建物7筆、汽車2輛、存款372萬2287元、有價證券31萬元，還背負房貸5270萬元。由於蔡沁瑜剛上任永齡基金會副執行長，最近受矚目，她也申報持有1張鴻海股票，已交付信託。

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