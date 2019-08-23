蔡適應PO與林右昌共進午餐照 網友笑翻「太欺負市長」

2019-08-23 15:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆立委蔡適應，昨天與基隆市長林右昌共進午餐，由於林右昌公開承諾要在3個月內減重，最近嚴格控制飲食；蔡適應看到自己吃烤雞腿便當，林右昌卻吃生菜沙拉，搞笑PO照片說「最好在市長來之前，把烤雞腿便當給吃完…」照片一出網友笑翻「市長看到你吃烤雞腿便當，一定很恨你」、「太欺負市長，兩個便當差這樣多…。」

蔡適應當初投入基隆市議員選舉時，被譽為「基隆裴勇俊」，玉樹臨風的外型，沒有傳統民進黨民代的草莽氣息，可以說是師奶殺手的蔡適應，支持者不分藍綠，在安樂區參選議員奪下議員最高票。

蔡適應說，隨著選舉腳步接近，他與市長定期開會，在林右昌市長還沒說要減重前，市長沒有特別挑食，林右昌一說要減重後，他特地詢問市長幕僚，幕僚說市長都吃水煮蛋；蔡適應說，他聽了很佩服市長減重的毅力，幫市長準備了好市多的生菜沙拉，他是覺得不好意思，才趕緊把雞腿便當解決，避免尷尬。

蔡適應說，他自己平常吃得很簡單，跑行程時幾乎沒有吃，所以當選立委後，體重只增加1、2公斤，目前維持在70、71公斤左右，不需要刻意減重。

蔡適應說，他已經答應市長邀請，8月27日到東岸廣場星光跑道夜跑，一起來運動，也歡迎市民朋友一起來共襄盛舉。

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