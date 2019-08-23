韓國瑜佛光山禮佛 隨扈忘情跟拜挨批不專業

2019-08-23 15:01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨前往佛光山「供僧法會」禮佛參拜，替台灣與大高雄祈福，韓國瑜隨後將參拜照片PO上臉書專頁，警界卻眼尖發現，韓的隨扈竟又出包，忘情跟著「老闆」執雙手參拜，疏於保持高度警戒，挨批「維安曝險、太不專業了!」有人更質疑，「怎沒看見市警局發給的防彈背包呢?」

對此，高雄市警局保安科不諱言，該名隨扈跟著執手參拜的舉措、「確實不妥」，並直言該隨扈過去並非專業隨扈出身，會加強再教育。

韓國瑜昨在「臉書」貼出他到佛光山參加「供僧法會－為高雄、台灣祈福」的照片，稱許佛光山弘法遍及全世界，普度眾生，影響無遠弗屆。他並祝福星雲大師吉祥平安、所有大德福慧增長，同時為整個大高雄與台灣祈福，祈求一切風調雨順、國泰民安。

貼文迅速吸引近6千網友留言，有韓粉按讚，也有反韓網友留言嘲諷互槓。

不過，警界人士卻眼尖發現照片中，先前多次出包的一名隨扈，繼抱抬韓國瑜大腿高舉市長、以及幫韓國瑜拿麥克風後，昨竟在韓國瑜參拜禮佛時，也跟著忘情執手參拜。

一名警官忍不住向媒體說:「維安曝險、太不專業了!」並質疑:「市警局配發給的防彈背包呢?」

警界認為，隨扈的職責，就是保護首長安全，應隨時保持高度警戒才對，老闆禮佛，隨扈豈可融入情境，忘情跟著拜。

高雄市警局保安科被問及此事則表示，韓市長成為國民黨提名的總統參選人後，警方已提高維安層級，並配發給隨扈防彈背包。至於是否隨身攜帶，則由隨扈是選情狀況與行程活動是否有安全疑慮而定。

不過，保安科也強調，韓市長昨天前往佛光山禮佛參拜的維安工作，除了市長隨扈外，仁武警分局也派相當多警力支援，維安無虞。

至於該名隨扈跟著執手參拜的舉措，保安科不諱言「確實不妥」，會加強再教育。

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