藍營拿德信案轟金管會 綠委反批偏離焦點

2019-08-23 14:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對德信冠群創投爆發內稽內控疏失，國民黨立委費鴻泰、許毓仁今召開記者會痛批金管會失職，並質疑行政院長蘇貞昌要求公股行庫增加對中小企業放款是「為選票開後門」。不過，民進黨立委余宛如稍早直指國民黨說法「莫名其妙」，強調本案是政策美意遭不肖業者辜負，把責任轉嫁給金管會完全是偏離焦點。

余宛如指出，台灣投資環境與經濟動能轉佳，加上要扶植新創、青創，因此政策廣開門戶進行各項鬆綁，希望攪動民間的投資活力與創意，金管會去年推出「放寬證券商轉投資創業投資事業及私募股權基金相關規範」就是希望鼓勵資金投入實體產業，是一項政策美意。

余宛如強調，這項政策美意被少數不肖業者辜負，這其實與金管會鬆綁無關，而是應譴責人謀不臧的罪犯，國民黨把所有責任轉移到金管會身上，完全是偏離焦點，專業理性的議題討論被當作選舉惡質操作，完全無助於台灣金融產業與資本市場的進步。

余宛如進一步質疑，國民黨的態度可笑，說要幫助金融業升級轉型，在政策開放時一片樂觀期待，彷彿有無限可能，但在出現弊端個案時，又要全盤否定政策美意，馬上「掐緊脖子」，這種一鬆一緊的前後反差實在太大，明顯是根據選舉需要任意操作，並非理性作法。

對於國民黨批評蘇揆要求官股銀行增加對中小企業放款是為選票開後門，余宛如也批是「無聊的政治口水」。她以今年5月推出的「中小企業千億融資保證專案」為例，表示這是中小企業總會理事長李育家今年4月會晤行政院長蘇貞昌時當面提出的建議，後來信保基金在一週內推出，完全是快速回應民意需求，讓中小企業非常有感，不懂何來「為選票開後門」之說，更何況中小及微型企業也包括國民黨支持者，不分黨派雨露均霑，「怎麼又是為了搶選票了？」

余宛如強調，創業本來就會有一定的風險以及容錯實驗，以中國扶植小微型企業為例，今年3月已放寬小微企業貸款不良容忍度，可在不高於各項貸款不良率3個百分點的基礎上適當放寬。

余宛如質疑，國民黨的拚經濟政策，常常為了選舉而轉移焦點，也與扶植中小企業的最新趨勢脫節，實在令人不解。

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