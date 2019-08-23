郭柯王桃園會面破局是柯陣營放話？ 「學姊」坦言：需磨合期

2019-08-23 13:28

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平、台北市長柯文哲原定於18日在桃園舉辦會面，後來卻破局，3人終於在今日首度同框，先前傳出是柯陣營放話造成破局，柯幕僚黃瀞瑩今上午接受《POP搶先爆》訪問表示，雙方需找出節奏和感覺，培養信任感，需磨合期，不過今早活動順利，不需要再討論先前的事。

先前傳出18日破局的原因是柯陣營放話，強勢主導一切，讓郭、王相當不滿，黃瀞瑩表示，可能是在合作上的經驗不多，大家都需要磨合期，需找出節奏和感覺，培養信任感，至於18日的那場活動，原本就是宗教場合，市長的定調就是順其自然，如果有就大家一起來，沒有就順其自然。

黃瀞瑩說，其實當天是一個宗教場合，不適合政治，搞不好是老天爺的安排，而之後有破局的傳言，但她認為彼此需找出默契，今早的活動也順利完成，不需要再討論先前的事。

黃瀞瑩認為，柯現在最關心的仍是市政，還是擔憂他的市政團隊和運行，外界解讀誰先密會這件事，好像都太多解讀，認為政治不需過度猜測。

至於柯是否還未放棄選總統？黃瀞瑩表示，有看過媒體報導市長接下不同的動向和可能性，市長目前就是先把市政做好，由於有很多事情都需中央協助，所以他很希望有人能在中央幫他，包含雙子星、輕軌都希望中央給予協助。

而日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，日前至高雄市府拜會高雄市長韓國瑜，但韓國瑜竟遲到近半小時，黃瀞瑩表示，通常在安排行程時，都會細緻安排，避免遲到的情形，若遲到幕僚、局處就會被檢討。（13:46更新）

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