軍公教年改釋憲案大事紀

2019-08-23 17:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕備受矚目的軍公教年改釋憲案，大法官今天宣告「大部分合憲」，本報整理重點「懶人包」，帶你了解軍公教年金改革上路後，受影響的軍公教人員反彈，及聲請大法官釋憲的過程。

￭2019年8月23日，大法官針對軍公教釋憲案，宣告部分違憲。

￭2019年6月24日、25日，大法官針對在野黨38名立委提出年改釋憲案，於憲法法庭召開言詞辯論庭。

￭2019年6月14日，監察院針對公教年改部分提出釋憲案，大法官認為監察院不符合「行使職權」要件，決議不受理。

￭2019年5月31日，4萬2777名退休軍公教不滿年改新制，分成4案聲請釋憲，大法官認為聲請人未經行政訴訟判決確定，就聲請大法官會議解釋，不符合要件、決議不受理

￭2019年5月15日，大法官受理國民黨立委吳志揚、親民黨立委李鴻鈞、無黨籍立委高金素梅等38人提出的軍公教年改釋憲案，召開公開說明會。

￭2019年5月9日，台北高等行政法院承審公、教相關年改2案，法官認為有違憲疑義，裁定停止訴訟程序，也聲請大法官解釋。

￭2019年4月11日，退休軍公教人員協同新北市教育產業工會等團體，至司法院前向大法官提出釋憲聲請。

￭2018年9月3日，反軍人年改團體「八百壯士捍衛中華協會」前往司法院遞交軍改版本的釋憲聲請書。

￭2018年8月10日，花蓮、金門等6縣市政府針對公立學校教師年金改革案，分5案聲請大法官釋憲，大法官以縣市政府未經上級機關層轉，不符合聲請資格，決議不受理。

￭2018年7月14日，168名退休軍公教不滿年改，向大法官聲請釋憲，大法官認為聲請人未經行政訴訟判決確定，就聲請大法官會議解釋，不符大法官審理法要件、決議不受理。

￭2018年10月，上萬名退休軍公教向行政院提訴願，行政院審理1萬6000多件，9成被駁回，不到1成不受理，形同100%駁回。

￭2018年7月1日，軍公教年金改革制度上路。

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