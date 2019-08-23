挨批38萬騙到郭王同框 柯：823活動是深藍議員建議的

2019-08-23 13:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨北市議員游淑慧酸，市府用公務預算紀念823砲戰，38萬元就騙到了郭王同框，真划算。對此，柯文哲今早受訪時表示，不能這樣講，其實823砲戰紀念活動是深藍北市議員跟他建議的，他覺得有道理就弄了。

郭柯王今日選在823砲戰紀念日首度合體，備受關注。游淑慧昨質疑，市府用公務預算紀念823砲戰，儘管活動花費僅38萬元，雖然錢不多，但這到底是為柯市長辦的政治秀，還是真的要紀念和表彰823砲戰。

游諷刺說，要感謝的也不是823的參與老兵，而是名單上協助「八二三砲戰紀念公園」命名的貴賓，38萬元就騙到了郭王同框，真划算。

柯文哲今早出席雙語實驗教材研編暨觀摩活動後接受媒體訪問。媒體問到此事，柯文哲說，這也不能這樣講，他昨晚回家看節目批評他荒謬，從來沒有紀念過823砲戰，今年為了這個（指選舉），但其實823砲戰紀念活動是一個深藍議員（為前北市議員厲耿桂芳）跟他建議的，他聽一聽覺得有道理就弄了，823紀念活動本來就從2016年開始每年都有辦，所以call-in節目看看就好。

柯文哲說，他當台北市長，政治還是要務實，他討厭那些不務實的事情，讓國家一直在停滯，像今日講的雙語教育，台北從2所學校到6所，過暑假變13所、明年又有13所，師資、教材是大工程，包括236所學校光纖網路、國小三年級以上每人一台平板等校園硬體設備。

柯強調，政治要落實在人民每一天，每天都是口水戰沒在做事，能不能有一個務實有在做事的政府，不要遇到困難就推給扁、馬，唬弄過去。

媒體問有些事情沒有拿到權力很難做事，無法讓台灣更好，對此柯文哲認同表示，沒有錯，但也不要用這個理由，為了選舉，無所不用其極，他很討厭這種感覺。

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