前瞻基礎基金毫無守門機制？ 藍委砲轟金管會失職

2019-08-23 11:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委許毓仁、費鴻泰上午召開記者會指出，政府近來推動前瞻基礎基金，將銀行投資創投基金的限制放寬為無限制，沒想到先前卻發生德信證券找特助擔任基金負責人進行實質掏空的事件，且案發至今金管會還未能提出檢討報告與新的審核機制，根本是放空、失職。費鴻泰在會中預告，新的立法院會期開始後，將對此排定專案報告並嚴格檢視。

許毓仁稍早指出，去年的前瞻基礎建設中，有一個政策叫「前瞻基礎基金」，讓銀行將原本5%的創投基金投資限制放寬為無限制，只要申請就全面通過，而同一時期金管會也函釋將證券業投資創投基金的限制從3%調整到20%，結果事後發生德信證券大走法律漏洞，讓公司特助擔任基金負責人進行實質掏空的事情。

許毓仁批評，金管會不但事前毫不知情，且至今未能提出新的審核機制及檢討報告，根本是放空、失職，同一時期被核准轉投資的還有中國信託、台新、富邦等公司，而銀行也依照同一政策，將原本資本額5%投資創投基金的門檻調整為100%，現在一共有6間銀行、7個案子成立創投基金，如果德信證券案發生後，金管會還提不出檢討，讓人擔心未來是否會有其他案件發生。

許也提到，近3年來金管會因內控事件受裁罰的事件多達150件，平均每個禮拜就有1件，而今年至今累積裁罰的案件也高達54件，平均每個月有5件以上。

費鴻泰強調，金管會為了讓前瞻計畫的成績單好看，要求銀行創投投入前瞻計畫，弊案發生後卻不願提供相關資料，他在新會期擔任財政委員會召委，將會對此排定專案報告，他也要求金管會證期局、檢查局在下周一對德信證券案件提供完整說明與資料。

費鴻泰也強調，行政院長蘇貞昌在幾個月前曾破天荒找官股銀行董事長、總經理開會，要求增加對中小企業放款，這是過去從來沒發生過的，他要敬告行政院跟金管會，千萬不要為了選票把黑手伸進銀行，甚至造成像過去一次金改、二次金改的問題。#

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