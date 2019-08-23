與自民黨議員會面大遲到 日網友酸韓：政治「葬禮」

2019-08-23 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，昨日（22）前往高雄市府拜會高雄市長韓國瑜，原定上午10點半的會面，韓國瑜竟遲到近半小時。此新聞一出，也引發日本網友熱議，甚至有網友認為韓國瑜「肯定落選」，甚至將活動比喻為韓國瑜的政治「葬禮」。

昨日中央社報導被「Yahoo！Japan news」轉貼，報導指出，台灣最大在野黨、國民黨高雄市長韓國瑜昨日與日本自民黨佐佐木紀青年局長會面，本應在上午10點半開始的會晤，韓國瑜卻大遲到。在這期間，佐佐木紀和其團隊約90人坐在席上「乾等」。高雄市新聞局長王淺秋在場解釋，遲到是因公務延誤。

時代力量高市議員林于凱在臉書強力批判韓失禮，表示日本人重視準時的程度，完全是高規格的標準。林于凱也指出，日人與外國使團會面，皆是已經好整以暇列隊迎接，絕對不可能有延遲的情況；而對比與中國互動的態度，林于凱表示，韓國瑜顯然未將與日本交流放在心上。

報導指出，韓國瑜20日與美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人會面，昨日日本參訪團接續拜訪市府，韓國瑜也對此表示，這是對高雄的重視，也是對韓國瑜個人的重視。

日本網友看到報導，氣得大罵韓國瑜超級失禮，表示「應該要落選」、「這個禿子應該快點改名字」，還有網友稱永遠不會忘記韓國瑜各種藐視女性的言論，罵他根本台灣之恥。網友還分析，韓國瑜如此對日本使節失禮，對中國卻畢恭畢敬，可以說是政治的「葬禮」。

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