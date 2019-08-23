韓國瑜神秘過去被起底 他爆：中國培養代理人

2019-08-23 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興日前大爆料，指國民黨總統參選人韓國瑜小三、酗酒、夜店是「現在進行式」，且韓2001年到2009年在北京大學念政府管理學院博士班長達9年，這段期間韓以「潦倒落魄在山上修行」帶過，最後楊秋興慘遭國民黨開除黨籍。對此有政論人士分析，認為若韓國瑜這段經歷屬實，無疑是中共培養的代理人。

韓國瑜競選辦公室當時回應楊秋興，指特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，「我們不願意隨之起舞」，會請律師團隊蒐證並研究相關法律責任。

楊秋興日前發文提到，韓國瑜小三、酗酒、夜店是現在進行式，也提到韓2001-2009被起底在北京大學念政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已露出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在啊！

《阿波羅新聞》報導，評論員王篤然對此分析，認為若楊秋興所言為真，韓從2001年到中國「潛修」，是天安門事件12年後，法輪功遭鎮壓2年，韓當時到中國學習9年，這令人不可思議且無法理解。

王篤然表示，韓國瑜稱當時「潦倒落魄在山上修行」，這就表示韓國瑜深知自己是在中共政權下，學習中共用國家機器奴役百姓，是不被人接受的，因此要掩蓋、迴避，實際上韓知道自己在做什麼。且顯示韓對獨裁體制沒有排斥，認為中共的獨裁政權是學習的對象。

王篤然說，中國從各國各黨去找人接受軍事、政治等學習及訓練，韓國瑜的經歷就是中共在培養代理人。他直指，中國不只培養1人，但9年學習時間相當長，且韓目前是中共計劃中很成功的人，不過韓國瑜也並非能當選。

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