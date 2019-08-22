韓遲到害日議員枯等 謝震武打臉嗆爆韓國瑜團隊！

2019-08-22 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人拜會高雄市長韓國瑜，但韓國瑜竟遲到快半小時，引發外界砲轟。對此，主持人謝震武在節目不僅指責韓國瑜，更嗆爆韓的整個團隊「你們大家車都閉眼瞎開嗎」？「怎麼會搞到遲到的，我不懂」！

22日播出的「新聞面對面」中，主持人謝震武不斷表示「幕僚真的很重要」。他先談到「國家機器」追蹤器案。他表示，議員陳麗娜說看到追蹤器，高雄市新聞局長王淺秋也說，可疑的追蹤器不是裝在車內的GPS，是不一樣的東西，「那意思是有個東西？」謝震武說，韓國瑜確實只是說「可能」被裝追蹤器，「那你們大家出來幫他加這個什麼東西呢」？未來一路發展下去的話怎麼辦？「多久以前就提醒韓市長」！

接著謝震武談到韓國瑜遲到一事，他表示，一般人行程都是以到的時間往回推「坐車要多久」、「中間有沒有堵車」。謝震武想請問，韓市長說今天行程非常滿，但前面只有兩個行程，一個是公祭，一個是給星雲大師祝壽。「我認為，我看過的所有公祭，如果市長到場一定是第一個吧？」。在現場來賓同意謝震武的說法後，謝也立刻質問「那你告訴我，行程到底耽誤了什麼」？

謝震武批評，中間所有幕僚在排這些的時候，「你們大家都不算的嗎？你們大家車都閉眼瞎開嗎？」謝震武不解表示，「怎麼會搞遲到的，我不懂」！除非是祝壽的時候市長跟星雲大師多講了幾句話，但是「旁邊幕僚要不要提醒一下」？

謝震武表示，這所有的一切就是一場選戰，所有的東西都影響民眾的觀感。「日本90位包括議員和青年軍都在那邊等，到時候他們回日本是怎麼講？」對於韓國瑜稱「已經獲得日本友人的諒解」，謝震武諷刺「你問我，我也會諒解，我當然會諒解。但我回去以後怎麼講是我的事！」謝震武直呼「這些難道大家都不在意嗎」？

日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，22日上午前往高市府拜會高雄市長韓國瑜，不過韓國瑜遲到快半小時，讓一群遠來的賓客坐在會議室裡傻等；韓國瑜事後解釋，他是到美濃參加市府官員的家長告別式所致，也跟日方朋友特別先報告並說明會行程耽擱，日本友人也能諒解，並知道市長行程很忙碌，應該能夠獲日本諒解跟理解。

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