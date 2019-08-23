中市府攬功讓台水提前復水 董座魏明谷霸氣回應

2019-08-23 00:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司配合台中市府進行潭子遷移及北屯幹管線檢修二合一工程，市區及部分地區從20日原本要大停水46小時，但台水加工班日夜趕工，前天傍晚5時提早完工並提前15小時就全面復水，而市府前天未通知市民，卻在昨天才發新聞稿，還指「市府緊盯進度…提前復水」市府要求做好停水宣導及供水規劃」、要求留意施工安全、經發局長高禩翔停水下午前往視察，內容宛如台水的上級指導單位， 讓台水基層員工氣結，怒批市府拍馬屁、攬功，不過台水董事長魏明谷霸氣回應「同仁都很辛苦，第一線的他們才是真正的幕後英雄！」

面對市府事後發新聞稿攬功，魏明谷只說，同仁都很辛苦，為了讓大家能降低民眾用水的不便，提前復水日以繼夜的努力，對這些第一線的同仁非常的感謝，他們才是真正的幕後英雄，希望是多鼓勵他們的努力與付出。

但魏明谷也說，最近大雨不斷，其實不是大遷管的適合時間，但是為配合市府在潭子外環道路開闢，要求幹管遷移，因此進行停水施工，又為免下游重複停水而進行大幹管檢修，而且自己20日施工一早7點多就去視察，台水及工程幹部才是一路緊盯工程進度，工程人員加到5個工程共50人日以繼夜加班趕工，才能提前3.5小時及5小時完工，並提前復水15小時。

至於停水期間送水，台水設置逾121站加水站、出動18部加水車，來回送水至 少超過3百公噸，減少民眾用水不便。

這次停水範圍北區、中、西區全區停水，議員江肇國則指，這次議會臨時會也與議員邱素貞針對停水問題，質詢市長盧秀燕與政府官員如何因應，沒想到全都狀況外，無人回應，等到度過停水危機，市府才在事後攬功，似乎是忘了市民對市府期待，把台水的努力當成是自己的政績，實在不可取，期待市府往後遇到問題時，別再只會狀況外、割稻尾。

台水這次大規模停水從8月20日上午10點起停水，預計46小時，集中於從鐵路以西、文心路以南至文心南路以東區域，中區、西區、北區全區停水；東區、南區及北屯、西屯、南屯區部分區里。大雅、潭子部分地區則預計停水23小時，這次分別提早15小時就全面恢復供水。

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