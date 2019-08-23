中市府攬功讓台水提前復水 董座魏明谷霸氣回應

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司配合台中市府進行潭子遷移及北屯幹管線檢修二合一工程，市區及部分地區從20日原本要大停水46小時，但台水加工班日夜趕工，前天傍晚5時提早完工並提前15小時就全面復水，而市府前天未通知市民，卻在昨天才發新聞稿，還指「市府緊盯進度…提前復水」市府要求做好停水宣導及供水規劃」、要求留意施工安全、經發局長高禩翔停水下午前往視察，內容宛如台水的上級指導單位， 讓台水基層員工氣結，怒批市府拍馬屁、攬功，不過台水董事長魏明谷霸氣回應「同仁都很辛苦，第一線的他們才是真正的幕後英雄！」
面對市府事後發新聞稿攬功，魏明谷只說，同仁都很辛苦，為了讓大家能降低民眾用水的不便，提前復水日以繼夜的努力，對這些第一線的同仁非常的感謝，他們才是真正的幕後英雄，希望是多鼓勵他們的努力與付出。
但魏明谷也說，最近大雨不斷，其實不是大遷管的適合時間，但是為配合市府在潭子外環道路開闢，要求幹管遷移，因此進行停水施工，又為免下游重複停水而進行大幹管檢修，而且自己20日施工一早7點多就去視察，台水及工程幹部才是一路緊盯工程進度，工程人員加到5個工程共50人日以繼夜加班趕工，才能提前3.5小時及5小時完工，並提前復水15小時。
至於停水期間送水，台水設置逾121站加水站、出動18部加水車，來回送水至 少超過3百公噸，減少民眾用水不便。
這次停水範圍北區、中、西區全區停水，議員江肇國則指，這次議會臨時會也與議員邱素貞針對停水問題，質詢市長盧秀燕與政府官員如何因應，沒想到全都狀況外，無人回應，等到度過停水危機，市府才在事後攬功，似乎是忘了市民對市府期待，把台水的努力當成是自己的政績，實在不可取，期待市府往後遇到問題時，別再只會狀況外、割稻尾。
台水這次大規模停水從8月20日上午10點起停水，預計46小時，集中於從鐵路以西、文心路以南至文心南路以東區域，中區、西區、北區全區停水；東區、南區及北屯、西屯、南屯區部分區里。大雅、潭子部分地區則預計停水23小時，這次分別提早15小時就全面恢復供水。
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工程人員深入管線補漏修檢。（台水提供）
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台中市府在復水後隔天２２日發新聞稿指出緊盯進度提早復水，被外界批攬功、割稻尾。（翻攝自台中市府官網）
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台水董事長魏明谷與第四區處長蕭淑貞在幹管工程一早就到現場視察。（台水提供）