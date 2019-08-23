小英酸能源政策不是外包某團隊 韓競總：蔡也有智庫獻策

2019-08-23 00:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今針對韓國瑜提出重啟核四能源政策，呼籲韓國瑜要做功課、接地氣，不是外包給某個團隊就夠了；韓國瑜競選總部則說，沒有一個總統參選人可以精通所有政策，當初蔡總統參選時，背後也有智庫獻策。

小英今天在出席中華民國醫師公會全聯會活動時，先針對國民黨團爆料指她會抽菸直言「荒腔走板」，提到能源政策時則呼籲高雄市長韓國瑜要做功課、接地氣，不是外包給某個團隊就夠了。

對於韓國瑜提出重啟核四，蔡英文強調政策要做功課，還要接地氣，這幾天的觀察，看起來侯友宜還比較接地氣，目前台灣不缺電，缺電是假議題，如果要重啟核四，必須先回答一個問題，核廢料如何處理？這是高度困難且成本非常高的問題，並再次說明政策要花時間、接地氣，了解真實的情況，不是外包給某個團隊就可以提出來，更何況所謂外包團隊成員都是過去執政團隊，仍留在過去的時代裡。

韓國瑜競選總部指出，妥善處置核廢料本就是政府應負的責任，例如可以尋求國際上對核廢料進行濃縮、減量的協助，然而過去在立法院因民進黨阻撓才受阻。

韓競總表示，國際上其他國家，沒有一個是因為核廢料不能解決而放棄核能的，核四廠在設計建造之初，就已經考慮了40年高、低階核廢料的處置方式，卻因為諸多政治顧慮干擾，並不順利。

韓競總轉述韓國瑜說法，強調未來當選後會將妥善溝通，督導相關部會與地方政府，本於專業確實完成。

在團隊部分，沒有一個總統參選人可以精通所有政策，當初蔡總統參選時，背後也有智庫獻策，而現在韓市長成立國政顧問團，哪一點有問題？過去團隊沒有發揮，很多時候也是因為當時在野黨「民進黨」杯葛抵制，阻礙法案通過執行，請民進黨政府反思己為先，勿再使用政治語言批判他人。

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