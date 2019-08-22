反送中》港女遭警爆眼 歐陽娜娜、劉亦菲遮眼舊照被瘋傳

2019-08-22 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威遊行持續延燒，本月11日一名女子被港警施暴，以布袋彈射擊右眼，子彈穿透護目鏡造成右眼球爆裂；韓國電影《屍速列車》演員金義聖，對此表態支持港人「反送中」運動，甚至帶起了「#Eye4HK Campaign（#為港遮眼挑戰）」挑戰，不過有網友發現，日前支持香港警察打人的中國女藝人歐陽娜娜，竟然也有手遮右眼的自拍照。

「#Eye4HK Campaign（#為港遮眼挑戰）」挑戰，參考了2014年為呼籲世界認識到漸凍人症的「冰桶挑戰」。韓國資深男星金義聖多次表態支持香港民眾後，日前又號召電影劇組人員，共同擺出遮住右眼的手勢拍照，為香港正在抗爭的民眾打氣。許多名人們紛紛支持該活動，包括日本模特兒平野鈴子、立委洪慈庸及「香港眾志」秘書長黃之鋒。

不過有網友發現，女星歐陽娜娜竟然也有手遮右眼的自拍照；轉發「我支持香港警察，你們可以打我了」貼文，因而造成主演的真人版《花木蘭》遭到大批網友抵制的中國女星劉亦菲，也有右手遮掩的自拍照。其他如，中國女星范冰冰、歌手范瑋琪、中國演員楊幂等，也都曾經拍過以手遮右眼的自拍照。

有網友將歐陽娜娜、劉亦菲、范冰冰、范瑋琪的手遮右眼的自拍舊照組成圖片，並標註#DemocracyForHK、#FreeHongkong、#Eye4HK、#支持香港等，引來網友們瘋狂轉發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法