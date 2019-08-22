國民黨「全黨救一人」？唐湘龍曝韓弱點：選前都擺脫不掉！

2019-08-22 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人韓國瑜民調頻頻下滑，而資深媒體人唐湘龍也在節目上直言，國民黨內部很多人消極地認為是「全黨救一人」，而韓國瑜在選舉當中的「政治背信」，也會讓韓國瑜到選前都擺脫不掉。

韓國瑜在和總統蔡英文對決的民調中頻頻落敗，近期更連《TVBS》民調都首度落後（國民黨內初選後民調），唐湘龍在央視的專題節目上說，韓國瑜的熱度很高，但不管是30萬粉絲、50萬粉絲，這些數量都無法順利當選，而就算集結了這些造勢場合上的粉絲，認為就能當選「那還遠的很」！

唐湘龍認為，深藍「韓粉」的非韓不投給國民黨造成了很大的威脅感，因此國民黨在黨內初選機制上虛與委蛇的配合韓國瑜，導致初選雖然選完，但傷害仍不可彌補。他說，去年韓粉大喊「一人救全黨」，但如今國民黨內部卻有很多人很消極地覺得是「全黨救一人」。

唐湘龍強調，韓國瑜的聲勢給國民黨一個重大的危機，而即使後面順利整合郭台銘、王金平，也只能讓傷口不繼續擴大，但也未必能讓接下來的選舉平順，因為韓國瑜本身的「政治背信」，也就是剛當高雄市長又要選總統這件事，讓他流失許多年輕人、中間選民的票，而這個問題到選前韓國瑜都擺脫不掉，唐湘龍不禁反問：「請問你韓國瑜勝選的基礎在哪裡？」

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