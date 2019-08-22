韓國瑜遲到害日議員枯等 網友再創新成語「遲瑜之殃」

2019-08-22 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人拜會高雄市長韓國瑜，但韓國瑜竟遲到快半小時，引發外界砲轟。對此，繼先前「瑜公移山」、「爛瑜衝樹」後，網友再創新詞「遲瑜之殃」。

日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，今天上午前往高市府拜會高雄市長韓國瑜，高市府安排今上午10點半進行會晤，但韓國瑜竟遲到快半小時，讓一群遠來的賓客坐在會議室裡傻等。

韓國瑜事後解釋，他是到美濃參加市府官員的家長告別式所致。韓國瑜表示，也跟日方朋友特別先報告並說明會行程耽擱，日本友人也能諒解，並知道市長行程很忙碌。韓國瑜說，這是排定的官員家長告別式行程，已經先跟日方報告過了，應該能夠獲日本諒解跟理解。

不過網友對韓國瑜的說法並不買單，紛紛表示「日本遲到是大忌」、「好丟臉」、「日本很規矩，身為臺灣人，又身為高雄人，覺得慚愧」、「高雄之恥」；更有網友創新成語「遲瑜之殃」，解釋「因為韓國瑜遲到，害得大家苦等」。

其實在此之前，韓國瑜就有許多網友為他量身打造的新成語。今年3月韓國瑜曾說「不丹在阿爾卑斯山旁邊」，被網友譏諷「瑜公移山」；今年7月韓國瑜爬樹檢查樹洞是否積水，也遭網友酸「爛瑜衝樹」。

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