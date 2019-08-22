韓國瑜團隊公布能源政策 時代力量：只能給0分！

2019-08-22 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜競選團隊今天公布能源政策，其中韓國瑜的國政顧問團總召張善政持續擁護核電，不過卻遭到時代力量批評，「都是非常老掉牙的「挺核謊言」。

時代力量揭露，目前蔡政府在能源轉型上已度過陣痛期，在備轉容量率<6%的天數（今年是0天）已經遠小於2015年馬政府時期的31天，現在的備轉容量率根本比馬政府時期還充裕。因此張善政說核能才能讓台灣有「充裕」的電，但事實上，現在的電比馬政府時期更充裕。

另外以成本價格考量，核能也根本不便宜。時代力量表示，如果張善政以「價格平穩合理」的能源供應，及支持「民生與經濟的長遠發展」為前提的話，據李奧納多迪卡皮歐基金會的研究文章《核能不能解決氣候變遷的7個原因》，新核電每千瓦小時的成本約為陸域風電的5倍。而且核能成本常被低估，包括「興建延遲帶來成本暴漲」、「意外事故的善後成本」以及「核廢料處理」及「退役後的貯存費用」，都常被技術性忽略。

據彭博新能源財經分析，依照現行市場動態，2050年時風力跟太陽光電於電力結構的占比可達到48%，整體再生能源占比可達到62％，而核電占比將降至7%，可見真正該積極發展的是綠能，而非核能。

依照全球能源趨勢，包含蘋果、Ｇoogle、臉書等大型企業都將最遲於2050年時，達成電力來源全面來自再生能源。台灣在全球供應鏈上扮演重要角色，若是繼續把資源花在核能上，而非加速推動綠能，將完全不利台灣產業長期發展。

針對韓國瑜提出「有條件重啟核四」，新北市長侯友宜先酸說是假議題，且核四從經費暴增乃至官員收賄等問題，共被監院糾正6次、彈劾2次，時力認為這根本是「公共建設的腐敗案例集大成」，會整天抱持著重啟核四觀念的人，也都是腐敗的利益集團罷了。批評韓國瑜的能源政策，只能給零分。

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