不是周江杰！ 民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣下屆立委增額為兩席，雖然民進黨提名策略小組建議徵召前綠黨縣議員、現新聞部主任周江杰參選第二選區；但新竹縣黨部表示，今天下午召開執行委員會，會中決議將建議中央一選區徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋、二選區徵召范文鴻。

民進黨新竹縣黨部說，邱、范兩人皆執委推薦，其中，去年底選舉以些微票數落選的北埔議員候選人范文鴻，白手起家創業有成，開設貨運公司當了老闆之後，仍奮發向上攻讀博士，人生奮鬥歷程勵志；而形象清新的年輕女力邱盈滋則長期服務基層，深獲民眾肯定。

因此，雖然推薦人選與黨中央不同調，此案仍經全數執委讚成通過，現任議員張珈源及吳傳地也在會議中表達全力支持，並願意擔任競選總部總幹事。

對此，邱盈滋表示，過去她一直都在幕後輔選，若能獲得黨資源的支持，她願意承擔參選立委的任務，盡力為新竹縣爭取一席。范文鴻則說，他是一位基層的政治工作者，已在地方耕耘許久，這次若能獲得徵召參選立委，他會以大貨車的衝勁，拉動長期停滯的新竹縣。

縣黨部主委彭瑞德表示，新竹縣黨部長期培養許多年輕人才，這些年輕人才在各界貢獻所長，與地方互動頻繁並努力付出，所以此次執委會考量地方基層的反應，希望讓年輕世代能夠承擔重擔。如長期在國會服務，且熟悉與中央溝通的立委助理邱盈滋，表現深受地方肯定。而范文鴻也是長期耕耘地方，並與基層連結度高，理解基層的想法，也因此地方執委蒐集基層的聲音，做出提名2位優秀青年的建議，希望黨中央也能傾聽地方基層的聲音。

民進黨新竹縣黨部今天下午1點多曾發布新聞，指黨部主委彭瑞德將建議中央徵召周江杰選一選區，范文鴻選二選區，並獲得前民進黨發言人鄭朝方的支持，表示「樂觀其成」；但到了傍晚近6點，黨部急轉彎發布執委會的決議，指執委會決議要求彭瑞德盡速向中央轉達，建議徵召邱盈滋選一選區，范文鴻選二選區。

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