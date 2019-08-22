不是周江杰！ 民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣下屆立委增額為兩席，雖然民進黨提名策略小組建議徵召前綠黨縣議員、現新聞部主任周江杰參選第二選區；但新竹縣黨部表示，今天下午召開執行委員會，會中決議將建議中央一選區徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋、二選區徵召范文鴻。
民進黨新竹縣黨部說，邱、范兩人皆執委推薦，其中，去年底選舉以些微票數落選的北埔議員候選人范文鴻，白手起家創業有成，開設貨運公司當了老闆之後，仍奮發向上攻讀博士，人生奮鬥歷程勵志；而形象清新的年輕女力邱盈滋則長期服務基層，深獲民眾肯定。
因此，雖然推薦人選與黨中央不同調，此案仍經全數執委讚成通過，現任議員張珈源及吳傳地也在會議中表達全力支持，並願意擔任競選總部總幹事。
對此，邱盈滋表示，過去她一直都在幕後輔選，若能獲得黨資源的支持，她願意承擔參選立委的任務，盡力為新竹縣爭取一席。范文鴻則說，他是一位基層的政治工作者，已在地方耕耘許久，這次若能獲得徵召參選立委，他會以大貨車的衝勁，拉動長期停滯的新竹縣。
縣黨部主委彭瑞德表示，新竹縣黨部長期培養許多年輕人才，這些年輕人才在各界貢獻所長，與地方互動頻繁並努力付出，所以此次執委會考量地方基層的反應，希望讓年輕世代能夠承擔重擔。如長期在國會服務，且熟悉與中央溝通的立委助理邱盈滋，表現深受地方肯定。而范文鴻也是長期耕耘地方，並與基層連結度高，理解基層的想法，也因此地方執委蒐集基層的聲音，做出提名2位優秀青年的建議，希望黨中央也能傾聽地方基層的聲音。
民進黨新竹縣黨部今天下午1點多曾發布新聞，指黨部主委彭瑞德將建議中央徵召周江杰選一選區，范文鴻選二選區，並獲得前民進黨發言人鄭朝方的支持，表示「樂觀其成」；但到了傍晚近6點，黨部急轉彎發布執委會的決議，指執委會決議要求彭瑞德盡速向中央轉達，建議徵召邱盈滋選一選區，范文鴻選二選區。
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新竹縣下屆立委增額為兩席，民進黨新竹縣黨部表示，今天下午召開執行委員會，會中決議將建議中央立委第一選區徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋。 （記者廖雪茹攝）
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民進黨新竹縣黨部表示執委會通過決議，將建議中央徵召聯結車博士范文鴻（右）參選立委第二選區，並獲得前民進黨發言人鄭朝方（左）的支持。（民進黨新竹縣黨部提供）