「韓」式英文淪笑柄 插畫家：國家machine move的very厲害

2019-08-22 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨天出席美國商會舉辦的餐會，沒想到上台演說的內容，不斷以中英文參雜陳述，被網友笑稱是名媛李晶晶使用的「晶晶體」，一席演說也淪為眾人笑柄；知名插畫家A RAY也畫插圖呼應「晶晶體」，讓眾網友笑噴。

A RAY的插畫中，先以「我feel國家machine move的very厲害」的文字做引子，畫面中一名腋下浸濕的禿子與店家老闆點餐，不過禿子卻以一連串的「晶晶體」表示，「我要外代ten個水餃，一碗菜頭soup，聽說your小菜非常delicious，有recommendtions的嗎？不然涼拌peanuts來一份好了。我要to go的，don't need餐具，也不要plastic bag，畢竟，you know，環保嘛~我speak這麼多你有remember嗎？需要repeat一次嗎？」。

插畫中，老闆聽完「晶晶體」點餐，直下拉下鐵門不做生意。生動的描繪讓網友也揶揄韓國瑜，「Korea Fish的英文怎麼possible好到知道stay和to go的use法」、「腋下的wet度相當到位」、「Nation機器動得非常fast 大家grab穩了」。

A RAY的插畫也引起網友的共鳴，不但有超過25000個讚，還有上千則留言，這篇作品也被分享了1600多次。

韓國瑜日前以中英文參雜演講，淪為眾人笑柄。（資料照，記者王藝菘攝）

插畫家A RAY也畫插圖呼應「晶晶體」，畫中人物連腋下濕透的細節都畫得非常到位。（圖由A RAY授權使用）

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