遭韓國瑜怠慢的日本眾議員佐佐木紀 月初曾發文挺台......

2019-08-22 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員，今（22）日率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人拜會高雄市長韓國瑜，卻遭市長遲到半小時相對，佐佐木紀本月初才在推特公開挺台；韓國瑜遲到讓網友感到相當丟臉。

日本自民黨青年局為該黨培育政治新秀的搖籃，最近幾年都會組團訪問台灣，對台灣態度相當友好，不料此次前來台灣卻遭到高雄市長韓國瑜怠慢，原定安排上午10點30分開始會晤，韓竟遲到半小時才姍姍來遲，大批日本外賓坐在會議室裡等不到市長。

佐佐木紀本月初在推特上關注台灣外交新聞，從日本媒體《每日新聞》得知中國禁止自由行旅客來台觀光，佐佐木紀立刻在推特上發文表示，「增加日本的訪問量！（日本からの訪台を増やそう！）」，友台立場相當鮮明。

網友們看見韓國瑜遲到，均感到相當不滿，在本報臉書留言指出「向日本議員道歉，市長都下午後上班居多，實在很抱歉」、「不會又是國家機器卡你吧，車不給超油不給加，還是出門找車上追踪器找太久」、「要來高雄見市長要等3個小時才可以喔不然你見不到」、「市長在造勢場合比較好找」、「在樹上開會才會遇到」。

佐佐木紀推特全文

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