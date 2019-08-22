諷韓國政顧問團 林飛帆：「噗嚨共」加一顆土豆

2019-08-22 17:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜今中午與他的國政顧問團成員，包括前行院長張善政、擁核幫「土條」黃士修進行國政直播開講，再提重啟核四議題。對此，民進黨副秘書長林飛帆今諷刺，這些人都是當年喊出633的「噗嚨共」團隊，這個團隊加上一顆「土豆」，也沒辦法幫韓打造好的能源政策。

林飛帆今下午協同民進黨發言人周江杰、薛呈懿、李明俐於民進黨中央黨部召開記者會，4人一同穿上印有「非韓家園」標語上衣，回應韓國瑜能源政策主張，並高喊「非韓家園，綠能減煤」口號。

林飛帆表示，從去年底在核能及能源轉型攻防上，就有很多假資訊流竄，張善政在直播中提到，高階核廢料處置「送出去國外就好」，然而，張善政卻不敢提及，核廢料送出國並由國外廠商濃縮、精鍊後，最後還是得回到台灣進行最終處置。張善政曾擔任行政院長，竟片面散播錯誤資訊，誤導民眾。

林飛帆批評，韓國瑜身邊這群擁護核電的國政顧問團、擁核幫成員，至今仍無法回答台灣如何面對核廢料永久貯存的問題，不希望韓國瑜在不清不楚下，接受這些利益集團的主張。他諷刺，這些人都是當年喊出633的「噗嚨共」團隊，這個團隊加上一顆「土豆」，也沒辦法幫韓打造好的能源政策。

李明俐表示，韓國瑜提到會在兩個條件重啟核四，包括人民同意、安全無虞，但她要問韓市長，「你問過侯友宜市長還有400萬新北市民同意嗎？」、「請問誰可以向這些人保障他們的安全？」

對於韓國瑜提出2035年「5050」計畫，周江杰批評，如此以來，很可能的結果，就是要有10座100萬千瓦的核能機組，等於10部核能機組、5座核能發電廠，難道這是韓國瑜希望我們朝向的能源方向？韓國瑜身為總統候選人，有義務和責任向國人交代他的能源配比是如何，但遺憾韓國瑜沒說明這件事。

薛呈懿表示，對民進黨和執政團隊來說，綠能減煤才是台灣最佳選擇，民進黨轉型方案很簡單，就是用綠能來減煤，減煤是最重要的目標。民進黨的能源政策是5G，但韓和他的顧問團還在用2G的方法推動台灣核能轉型。

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