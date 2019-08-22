韓國瑜「晶晶體」演講逐字稿釋出 網友大呼「我的Head很Pain」

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜21日前往台北市美國商會演說，過程中不時以中英文穿插，部分鄉民直呼是名媛李晶晶使用的「晶晶體」。有網友神乎其技，將韓國瑜演講「逐字稿」繕打下來，甚至還做起文法小老師，更正錯誤的單字，引發網友熱議。
韓國瑜昨日以「晶晶體」發表演說，讓各界直呼不可思議。有鄉民在批踢踢（PTT）八卦版上放出自己繕打的逐字稿，被廣傳分享。臉書粉專「小聖蚊的治國日記」今日也將其文章內容一字不漏分享，專頁管理員也在底下留言區表示，看完整個逐字稿後，「我的Head很Pain！」
網友們更是毫不留情，紛紛留言嗆整個演講盡是「滿滿的空話」，也有網友表示，不相信韓國瑜是東吳大學英文系畢業，放出這個逐字稿根本就是「公開處刑」。甚至有網友留言酸韓國瑜「到底在公X小」、「夏細夏井」（不要臉之意）。
-
高雄市長、藍營總統候選人韓國瑜昨（21）日受邀出席美國商會午餐會，以中英文參雜方式進行演講。（記者劉信德攝）
-
有天才網友將韓國瑜演講內容逐字稿繕打下來，並將其放到網路上分享轉發。（圖擷自小聖蚊的治國日記）
-
網友看完後直呼「到底在公X小？」，並直言這根本就是「公開處刑」。（圖擷自小聖蚊的治國日記）