韓國瑜「晶晶體」演講逐字稿釋出 網友大呼「我的Head很Pain」

2019-08-22 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜21日前往台北市美國商會演說，過程中不時以中英文穿插，部分鄉民直呼是名媛李晶晶使用的「晶晶體」。有網友神乎其技，將韓國瑜演講「逐字稿」繕打下來，甚至還做起文法小老師，更正錯誤的單字，引發網友熱議。

韓國瑜昨日以「晶晶體」發表演說，讓各界直呼不可思議。有鄉民在批踢踢（PTT）八卦版上放出自己繕打的逐字稿，被廣傳分享。臉書粉專「小聖蚊的治國日記」今日也將其文章內容一字不漏分享，專頁管理員也在底下留言區表示，看完整個逐字稿後，「我的Head很Pain！」

網友們更是毫不留情，紛紛留言嗆整個演講盡是「滿滿的空話」，也有網友表示，不相信韓國瑜是東吳大學英文系畢業，放出這個逐字稿根本就是「公開處刑」。甚至有網友留言酸韓國瑜「到底在公X小」、「夏細夏井」（不要臉之意）。

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